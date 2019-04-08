Конспект "Мерзляк Геометрия 8 Глава 2 Подобие треугольников" - УчительPRO

«Мерзляк Геометрия 8 Глава 2»

Мерзляк Геометрия 8 Глава 2 — это краткий конспект учебника по геометрии за 8 класс (А.Г.Мерзляк и др.) в 4-х частях. Цитаты из учебника помогут учащимся, которые сдали учебник в библиотеку при переходе в старший класс, быстро освежить знания, полученные в 8 классе. Часть 2-я «Подобные треугольники».

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Глава 2. Подобие треугольников

§ 11. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках.

§ 12. Подобные треугольники. Лемма о подобных треугольниках.

§ 13. Первый признак подобия треугольника. Свойство пересекающихся хорд. Свойство касательной и секущей.

Теорема Менелая.

Теорема Птолемея.

§ 14. Второй и третий признак подобия треугольника.

Прямая Эйлера.

«Мерзляк Геометрия 8 Глава 2» СОДЕРЖАНИЕ: § 11. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. § 12. Подобные треугольники. Лемма о подобных треугольниках. § 13. Первый признак подобия треугольника. Свойство пересекающихся хорд. Свойство касательной и секущей. Теорема Менелая. Теорема Птолемея. § 14. Второй и третий признак подобия треугольника. Прямая Эйлера.

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