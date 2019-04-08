Конспект "Мерзляк Геометрия 8 Глава 2 Подобие треугольников" - УчительPRO
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«Мерзляк Геометрия 8 Глава 2»

Мерзляк Геометрия 8 Глава 2 — это краткий конспект учебника по геометрии за 8 класс (А.Г.Мерзляк и др.) в 4-х частях. Цитаты из учебника помогут учащимся, которые сдали учебник в библиотеку при переходе в старший класс, быстро освежить знания, полученные в 8 классе. Часть 2-я «Подобные треугольники».

Содержание (быстрый переход): Скрыть
«Мерзляк Геометрия 8 Глава 2»
Глава 2. Подобие треугольников
§ 11. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках.
§ 12. Подобные треугольники. Лемма о подобных треугольниках.
§ 13. Первый признак подобия треугольника. Свойство пересекающихся хорд. Свойство касательной и секущей.
Теорема Менелая.
Теорема Птолемея.
§ 14. Второй и третий признак подобия треугольника.
Прямая Эйлера.

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Глава 2. Подобие треугольников

§ 11. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках.

Теорема Фалеса

§ 12. Подобные треугольники.  Лемма о подобных треугольниках.

§ 13. Первый признак подобия треугольника. Свойство пересекающихся хорд. Свойство касательной и секущей.

Теорема Менелая.

Теорема Птолемея.

§ 14. Второй и третий признак подобия треугольника.

Прямая Эйлера.

«Мерзляк Геометрия 8 Глава 2» СОДЕРЖАНИЕ: § 11. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. § 12. Подобные треугольники.  Лемма о подобных треугольниках. § 13. Первый признак подобия треугольника. Свойство пересекающихся хорд. Свойство касательной и секущей. Теорема Менелая. Теорема Птолемея. § 14. Второй и третий признак подобия треугольника.  Прямая Эйлера. 

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1 Комментарий

  1. Лия Васильевна:
    Сентябрь 2, 2019 в 2:38 пп

    Спасибо! Очень было необходимо!

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